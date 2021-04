Новое видео NOCTIFERIA

сегодня



"No History", новое видео группы NOCTIFERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reforma", выходящего 28 мая.



Трек-лист:



"Barbarians Are Coming"

"Now You Will Pay" (feat. David Vincent)

"No History"

"Tanz Mit Laibach" (feat. Attila Csihar)

"Eurovision"

"Smrt Za Smrt"

"Das Spiel Ist Aus"

"Slovenska Akropola" (feat. Jørgen Munkeby)







