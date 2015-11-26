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Riverside

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24 фев 2021 : 		 Концертное видео RIVERSIDE

15 дек 2020 : 		 Концертное видео RIVERSIDE

18 сен 2020 : 		 Концертное видео RIVERSIDE

6 фев 2020 : 		 Перемены в RIVERSIDE

2 дек 2019 : 		 Новое видео RIVERSIDE

8 ноя 2019 : 		 Новое видео RIVERSIDE

28 июл 2018 : 		 Новая песня RIVERSIDE

18 июл 2018 : 		 Детали нового альбома RIVERSIDE

31 май 2018 : 		 Новый альбом RIVERSIDE выйдет в сентябре

24 окт 2016 : 		 Новое видео RIVERSIDE

30 сен 2016 : 		 Новая песня RIVERSIDE

27 сен 2016 : 		 RIVERSIDE продолжат как трио

12 авг 2016 : 		 Новый релиз RIVERSIDE выйдет осенью

8 мар 2016 : 		 Причина смерти гитариста RIVERSIDE

22 фев 2016 : 		 Умер гитарист RIVERSIDE

12 фев 2016 : 		 Видео с текстом от RIVERSIDE

8 сен 2015 : 		 Новое видео RIVERSIDE

29 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома RIVERSIDE

8 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома RIVERSIDE

17 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома RIVERSIDE

10 июл 2015 : 		 Видео с текстом от RIVERSIDE

1 июл 2015 : 		 Новый альбом RIVERSIDE выйдет в сентябре

17 янв 2015 : 		 RIVERSIDE готовы приступить к записи нового альбома

20 янв 2013 : 		 Новое видео RIVERSIDE

10 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RIVERSIDE

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома RIVERSIDE
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Концертное видео RIVERSIDE



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RIVERSIDE представили концертное видео на композицию “The Same River (Live in Tilburg)”, а также объявили о выходе переиздания дебютного альбома "Out Of Myself" в диджипаке и на виниле с обновленной обложкой от Travis Smith (Opeth, Devin Townsend, Psychotic Waltz, etc.), а также ремастерингом Dan Swanö / Unisound (Katatonia, Opeth, Nightingale, etc.).

Трек-лист:

"The Same River"
"Out Of Myself"
"I Believe"
"Reality Dream"
"Loose Heart"
"Reality Dream II"
"In Two Minds"
"The Curtain Falls"
"OK"
 
Винил-варианты “Out Of Myself”:
 
- Black LP+CD - unlimited
- Orange LP+CD - 100x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)
- Clear LP+CD - 200x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)
- Grey LP+CD - 400x copies from CM Distro Europe (Sold out!)
- Bright gold LP+CD - 200x copies from JPC
- Yellow LP+CD - 200x copies from Burning Shed
- Transp. petrol green LP+CD - 300x copies from Just For Kicks
- Light pink LP+CD - 200x copies from Nuclear Blast
- Transp. red LP+CD - 100x copies from Riverside
- Creamy white LP+CD - 300x copies from IOM USA

RIVERSIDE - Out Of Myself Debut Album Available Worldwide For The First Time; Live Video For "The Same River" Released



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