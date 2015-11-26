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Концертное видео RIVERSIDE
RIVERSIDE представили концертное видео на композицию “The Same River (Live in Tilburg)”, а также объявили о выходе переиздания дебютного альбома "Out Of Myself" в диджипаке и на виниле с обновленной обложкой от Travis Smith (Opeth, Devin Townsend, Psychotic Waltz, etc.), а также ремастерингом Dan Swanö / Unisound (Katatonia, Opeth, Nightingale, etc.).
Трек-лист:
"The Same River"
"Out Of Myself"
"I Believe"
"Reality Dream"
"Loose Heart"
"Reality Dream II"
"In Two Minds"
"The Curtain Falls"
"OK"
Винил-варианты “Out Of Myself”:
- Black LP+CD - unlimited
- Orange LP+CD - 100x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)
- Clear LP+CD - 200x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)
- Grey LP+CD - 400x copies from CM Distro Europe (Sold out!)
- Bright gold LP+CD - 200x copies from JPC
- Yellow LP+CD - 200x copies from Burning Shed
- Transp. petrol green LP+CD - 300x copies from Just For Kicks
- Light pink LP+CD - 200x copies from Nuclear Blast
- Transp. red LP+CD - 100x copies from Riverside
- Creamy white LP+CD - 300x copies from IOM USA
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