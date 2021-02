сегодня



Концертное видео RIVERSIDE



RIVERSIDE представили концертное видео на композицию “The Same River (Live in Tilburg)”, а также объявили о выходе переиздания дебютного альбома "Out Of Myself" в диджипаке и на виниле с обновленной обложкой от Travis Smith (Opeth, Devin Townsend, Psychotic Waltz, etc.), а также ремастерингом Dan Swanö / Unisound (Katatonia, Opeth, Nightingale, etc.).



Трек-лист:



"The Same River"

"Out Of Myself"

"I Believe"

"Reality Dream"

"Loose Heart"

"Reality Dream II"

"In Two Minds"

"The Curtain Falls"

"OK"



Винил-варианты “Out Of Myself”:



- Black LP+CD - unlimited

- Orange LP+CD - 100x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)

- Clear LP+CD - 200x copies from IOM webshop Europe (Sold out!)

- Grey LP+CD - 400x copies from CM Distro Europe (Sold out!)

- Bright gold LP+CD - 200x copies from JPC

- Yellow LP+CD - 200x copies from Burning Shed

- Transp. petrol green LP+CD - 300x copies from Just For Kicks

- Light pink LP+CD - 200x copies from Nuclear Blast

- Transp. red LP+CD - 100x copies from Riverside

- Creamy white LP+CD - 300x copies from IOM USA







+0 -0



просмотров: 255