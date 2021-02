сегодня



Новые песни AFI



"Bodies", "Looking Tragic" и "Begging For Trouble", новые песни группы AFI, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из альбома "Bodies", выход которого намечен на одиннадцатое июня на Rise Records.



Трек-лист:



01. Twisted Tongues



02. Far Too Near



03. Dulceria



04. On Your Back



05. Escape From Los Angeles



06. Begging For Trouble



07. Back From The Flesh



08. Looking Tragic



09. Death Of The Party



10. No Eyes



11. Tied To A Tree



















просмотров: 255