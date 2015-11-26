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AFI

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Новая песня AFI



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"Tied To A Tree", новая песня группы AFI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bodies", выход которого запланирован на 11 июня на Rise Records:

Трек-лист:

01. Twisted Tongues

02. Far Too Near

03. Dulceria

04. On Your Back

05. Escape From Los Angeles

06. Begging For Trouble

07. Back From The Flesh

08. Looking Tragic

09. Death Of The Party

10. No Eyes

11. Tied To A Tree

AFI Shares New Track 'Tied To A Tree'





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