сегодня



Новая песня AFI



"Tied To A Tree", новая песня группы AFI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bodies", выход которого запланирован на 11 июня на Rise Records:



Трек-лист:



01. Twisted Tongues



02. Far Too Near



03. Dulceria



04. On Your Back



05. Escape From Los Angeles



06. Begging For Trouble



07. Back From The Flesh



08. Looking Tragic



09. Death Of The Party



10. No Eyes



11. Tied To A Tree







</div>





+1 -1



просмотров: 157

