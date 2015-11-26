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Новая песня AFI
"Tied To A Tree", новая песня группы AFI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bodies", выход которого запланирован на 11 июня на Rise Records:
Трек-лист:
01. Twisted Tongues
02. Far Too Near
03. Dulceria
04. On Your Back
05. Escape From Los Angeles
06. Begging For Trouble
07. Back From The Flesh
08. Looking Tragic
09. Death Of The Party
10. No Eyes
11. Tied To A Tree
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