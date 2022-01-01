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Вокалист AFI: «Жизни крыс имеют значение!»



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Вокалист AFI Davey Havok снялся в новом ролике PETA. С крысой по имени Wee Man, сидящей на его плече, певец объясняет, как маленьких животных бросают в наполненные водой стаканы, где они отчаянно сопротивляются, пытаясь не утонуть в «поведенческом тесте отчаяния», который фармацевтические компании, такие как Eli Lilly, используют для проверки антидепрессантов.

«Это депрессия, которую вы измеряете? Нет. Это страх. Это травма. Это борьба или бегство... В результате ничего не достигается, кроме их страданий. И ни одно животное этого не заслуживает. Ни одно животное не заслуживает такого обращения».

PETA и Havok призывают Eli Lilly запретить тест на принудительное погружение в воду, который, как показали исследования, заведомо неточен. С 1993 года компания подвергла мучениям в этом тесте в общей сложности 3 400 мышей и крыс, и спустя почти 30 лет ни одно из лекарств, которые компания пыталась разработать с помощью этого теста, не появилось на рынке.

Помимо того, что Havok выступает за современные методы тестирования без использования животных, он выступает против видообразования — ложного представления о том, что люди превосходят другие виды, которые являются не более чем товаром для использования и злоупотребления по своему усмотрению. Играя с Wee Man, он добавляет:

«Всякая жизнь имеет ценность, и не нам выбирать, какая жизнь ценнее другой... Крысы не заслуживают страданий. Как и ваша собака или кошка, они чувствуют боль и испытывают радость. Они дарят и получают любовь — как вот этот малыш».

AFI





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
6 апр 2022, 14:53
Ебанулся в край


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