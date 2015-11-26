Бывший ударник SOULFLY / BORKNAGAR основал THE MONARCH
"All The World's Pain", новая песня группы THE MONARCH, основанной бывшим ударником SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома All The World’s Pain, выход которого запланирован на 26 февраля:
"Tell"
"The Grand Scheme"
"Through These Eyes"
"Mundane"
"Last Dose"
"Seeing Through The Hate"
"All The World's Pain"
"Ending Civilization"
"Ouliving The Ashes"
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