сегодня



Бывший ударник SOULFLY / BORKNAGAR основал THE MONARCH



"All The World's Pain", новая песня группы THE MONARCH, основанной бывшим ударником SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома All The World’s Pain, выход которого запланирован на 26 февраля:



"Tell"

"The Grand Scheme"

"Through These Eyes"

"Mundane"

"Last Dose"

"Seeing Through The Hate"

"All The World's Pain"

"Ending Civilization"

"Ouliving The Ashes"







+0 -1



просмотров: 342