Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 486
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 46
[= ||| все новости группы



*

The Monarch

*
| - |

|||| сегодня

Бывший ударник SOULFLY / BORKNAGAR основал THE MONARCH



*
zoom
*
* *
"All The World's Pain", новая песня группы THE MONARCH, основанной бывшим ударником SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома All The World’s Pain, выход которого запланирован на 26 февраля:

"Tell"
"The Grand Scheme"
"Through These Eyes"
"Mundane"
"Last Dose"
"Seeing Through The Hate"
"All The World's Pain"
"Ending Civilization"
"Ouliving The Ashes"

Former SOULFLY / BORKNAGAR Drummer DAVE KINKADE Releases THE MONARCH Debut Album All The World's Pain



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 342

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом