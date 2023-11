сегодня



Новое видео THE MONARCH



“When Death Finds You”, новое видео группы THE MONARCH, основанной бывшим барабанщиком SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом и в состав которой также входят Chris Clancy (Mutiny Within), guitarist Marco Martell (ex-Malevolent Creation), guitarist Marc Rizzo (ill Nino, ex-Soulfly) and bassist Tony Campos (Static-X/ Fear Factory, ex-Soulfly), доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома A Moment To Lose Your Breath, продюсером которого выступал Vincent Ippolito (guitarist-Glacier) в Swift Road Studios, Arlington Heights Illinois, а за сведение и мастеринг отвечал Chris Collier (KoЯn/Whitesnake/Prong) в CMC21 Productions, Las Vegas Nevada. Релиз материала намечен на 17 ноября:







