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The Monarch

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Новое видео THE MONARCH



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"All The World’s Pain", новое видео группы THE MONARCH, основанной бывшим барабанщиком SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All The World’s Pain", выход которого состоялся 26 февраля.

Трек-лист:

"Tell"
"The Grand Scheme"
"Through These Eyes"
"Mundane"
"Last Dose"
"Seeing Through The Hate"
"All The World's Pain"
"Ending Civilization"
"Ouliving The Ashes"

THE MONARCH Feat. Former SOULFLY / BORKNAGAR Drummer DAVE KINKADE Debut



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