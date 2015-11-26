Новое видео THE MONARCH

"All The World’s Pain", новое видео группы THE MONARCH, основанной бывшим барабанщиком SOULFLY / BORKNAGAR DAVE'ом KINKADE'ом, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All The World’s Pain", выход которого состоялся 26 февраля.
Трек-лист:
"Tell"
"The Grand Scheme"
"Through These Eyes"
"Mundane"
"Last Dose"
"Seeing Through The Hate"
"All The World's Pain"
"Ending Civilization"
"Ouliving The Ashes"
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