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Ex Deo

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1 мар 2021 : 		 Новый альбом EX DEO выйдет летом

15 мар 2020 : 		 Видео с текстом от EX DEO

10 фев 2017 : 		 Новое видео EX DEO

17 дек 2016 : 		 Новая песня EX DEO

12 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EX DEO

24 июн 2016 : 		 EX DEO завершили сочинение

8 янв 2016 : 		 Новый альбом EX DEO выйдет в феврале

30 окт 2015 : 		 Новый альбом EX DEO выйдет в 2017

10 сен 2015 : 		 EX DEO возвращаются

21 фев 2014 : 		 EX DEO берут бессрочную паузу

12 фев 2013 : 		 Новое видео EX DEO

27 авг 2012 : 		 Видео с текстом от EX DEO

21 авг 2012 : 		 Превью нового альбома EX DEO

27 июл 2012 : 		 Новое видео EX DEO

9 июл 2012 : 		 Дата выхода нового альбома EX DEO

15 июн 2012 : 		 Детали нового альбома EX DEO

1 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома EX DEO

16 апр 2012 : 		 Обложка нового альбома EX DEO

11 апр 2012 : 		 EX DEO завершили сведение

4 апр 2012 : 		 EX DEO исполнили новый трек

24 мар 2012 : 		 Новые гости на альбоме EX DEO

13 мар 2012 : 		 EX DEO начали сведение альбома

7 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома EX DEO

3 мар 2012 : 		 Дата выхода нового альбома EX DEO

26 фев 2012 : 		 Вокалистка TRISTANIA в гостях на новом альбоме EX DEO

22 фев 2012 : 		 Завершена запись вокала для нового альбома EX DEO
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Новый альбом EX DEO выйдет летом



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Группа EX DEO, в состав которой входит вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono, планирует выпустить новую работу "The Thirteen Years Of Nero" летом этого года.

New EX DEO Album The Thirteen Years Of Nero Is



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

rassol


1 мар 2021, 10:56		Новая порция говна от Маурицио? Ну, ничего, я как раз к лету Светония и Тацита перечитаю.

matthew3833


1 мар 2021, 11:16		Рассол, жду рецу. На Калигулу был написан шедевр.

vasso


1 мар 2021, 12:15		ex deo нужно было запретить при рождении

rassol


1 мар 2021, 12:16		Абортировать.)))

vasso


1 мар 2021, 12:55		терминировать и аннигилировать с элементами копро-порно

CosmicBear


1 мар 2021, 13:03		Вот бы услышать песни в жанре progressive-technical death metal с элементами блэк-метала об эскимосско-алеутской истории и мифологии на диалекте Инуктитут.

dark_medieval_times


1 мар 2021, 13:43		ой можно не надо?


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