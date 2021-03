сегодня



Новый альбом EX DEO выйдет летом



Группа EX DEO, в состав которой входит вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono, планирует выпустить новую работу "The Thirteen Years Of Nero" летом этого года.







