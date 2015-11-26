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Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной
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Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел
193
Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
71
Лидера BEHEMOTH признали виновным
67
Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями
56
все новости группы
Ex Deo
Канада
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/exdeo
Facebook:
http://www.facebook.com/exdeo
1 мар 2021
:
Новый альбом EX DEO выйдет летом
15 мар 2020
:
Видео с текстом от EX DEO
10 фев 2017
:
Новое видео EX DEO
17 дек 2016
:
Новая песня EX DEO
12 ноя 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома EX DEO
24 июн 2016
:
EX DEO завершили сочинение
8 янв 2016
:
Новый альбом EX DEO выйдет в феврале
30 окт 2015
:
Новый альбом EX DEO выйдет в 2017
10 сен 2015
:
EX DEO возвращаются
21 фев 2014
:
EX DEO берут бессрочную паузу
12 фев 2013
:
Новое видео EX DEO
27 авг 2012
:
Видео с текстом от EX DEO
21 авг 2012
:
Превью нового альбома EX DEO
27 июл 2012
:
Новое видео EX DEO
9 июл 2012
:
Дата выхода нового альбома EX DEO
15 июн 2012
:
Детали нового альбома EX DEO
1 май 2012
:
Трейлер нового альбома EX DEO
16 апр 2012
:
Обложка нового альбома EX DEO
11 апр 2012
:
EX DEO завершили сведение
4 апр 2012
:
EX DEO исполнили новый трек
24 мар 2012
:
Новые гости на альбоме EX DEO
13 мар 2012
:
EX DEO начали сведение альбома
7 мар 2012
:
Трек-лист нового альбома EX DEO
3 мар 2012
:
Дата выхода нового альбома EX DEO
26 фев 2012
:
Вокалистка TRISTANIA в гостях на новом альбоме EX DEO
22 фев 2012
:
Завершена запись вокала для нового альбома EX DEO
17 окт 2011
:
EX DEO начнут запись в ноябре
3 июл 2011
:
Подробности о новом диске EX DEO
14 дек 2010
:
EX DEO на NAPALM RECORDS
19 ноя 2010
:
Название нового альбома EX DEO
17 мар 2010
:
Новый клип EX DEO
16 июн 2009
:
Дебютный альбом EX DEO целиком доступен для прослушивания
22 май 2009
:
Новая песня EX DEO в сети
13 май 2009
:
EX DEO: Видео на заглавную песню дебютного альбома
24 апр 2009
:
Музыканты BEHEMOTH, NILE и KEEP OF KALESSIN на альбоме EX DEO
19 мар 2009
:
Объявлен трек-лист дебютного альбома EX DEO
7 мар 2009
:
Объявляена дата выхода альбома группы EX DEO
сегодня
Новый альбом
EX DEO
выйдет летом
Группа EX DEO, в состав которой входит вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono, планирует выпустить новую работу "The Thirteen Years Of Nero" летом этого года.
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7
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rassol
1 мар 2021, 10:56
Новая порция говна от Маурицио? Ну, ничего, я как раз к лету Светония и Тацита перечитаю.
matthew3833
1 мар 2021, 11:16
Рассол, жду рецу. На Калигулу был написан шедевр.
vasso
1 мар 2021, 12:15
ex deo нужно было запретить при рождении
rassol
1 мар 2021, 12:16
Абортировать.)))
vasso
1 мар 2021, 12:55
терминировать и аннигилировать с элементами копро-порно
CosmicBear
1 мар 2021, 13:03
Вот бы услышать песни в жанре progressive-technical death metal с элементами блэк-метала об эскимосско-алеутской истории и мифологии на диалекте Инуктитут.
dark_medieval_times
1 мар 2021, 13:43
ой можно не надо?
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).