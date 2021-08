Видео с текстом от EX DEO

сегодня



"The Head Of The Snake", новое видео с текстом от группы EX DEO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Thirteen Years Of Nero", выходящего 27 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- 4 page CD Digipack

- LP Gatefold Black

- LP Gatefold Marbled Black & White (Napalm mailorder only – limited to 300 worldwide)

- Deluxe Wooden Box Edition: Digipack, Bonus Orchestral CD, Roman Coin, Band Logo Patch and Roman Banner (Napalm mailorder only – limited to 500)

- CD Digipack & Shirt Bundle (RoW Napalm mailorder only)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Fall of Claudius"

"Imperator"

"The Head of the Snake"

"Boudicca (Queen of the Iceni)" Feat. Brittney Slaye

"Britannia: The 9th at Camulodonum"

"Trial of the Gods (Intermezzo)"

"The Fiddle & the Fire"

"Son of the Deified

"What Artist Dies in Me..."

"The Revolt of Galba"







