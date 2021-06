сегодня



Новое видео EX DEO



"Imperator", новое видео группы EX DEO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Thirteen Years Of Nero", выходящего 27 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- 4 page CD Digipack

- LP Gatefold Black

- LP Gatefold Marbled Black & White (Napalm mailorder only – limited to 300 worldwide)

- Deluxe Wooden Box Edition: Digipack, Bonus Orchestral CD, Roman Coin, Band Logo Patch and Roman Banner (Napalm mailorder only – limited to 500)

- CD Digipack & Shirt Bundle (RoW Napalm mailorder only)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Fall of Claudius"

"Imperator"

"The Head of the Snake"

"Boudicca (Queen of the Iceni)" Feat. Brittney Slaye

"Britannia: The 9th at Camulodonum"

"Trial of the Gods (Intermezzo)"

"The Fiddle & the Fire"

"Son of the Deified

"What Artist Dies in Me..."

"The Revolt of Galba"







