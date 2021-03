сегодня



Новый альбом FROST* выйдет весной



FROST* выпустят новую работу, получившую название "Day And Age", четырнадцатого мая. Он будет доступен на виниле с CD, на двойном CD (второй диск — инструментальные версии) и в цифровом варианте:



"Day And Age"

"Terrestrial"

"Waiting For The Lie"

"The Boy Who Stood Still"

"Island Life"

"Skywards"

"Kill The Orchestra"

"Repeat To Fade"







