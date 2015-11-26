Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 494
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 29
[= ||| все новости группы



*

Frost*

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом FROST* выйдет весной



*
zoom
*
* *
FROST* выпустят новую работу, получившую название "Day And Age", четырнадцатого мая. Он будет доступен на виниле с CD, на двойном CD (второй диск — инструментальные версии) и в цифровом варианте:

"Day And Age"
"Terrestrial"
"Waiting For The Lie"
"The Boy Who Stood Still"
"Island Life"
"Skywards"
"Kill The Orchestra"
"Repeat To Fade"

FROST* Return With Fourth Studio Album, Day And Age; May Release Confirmed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 83

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом