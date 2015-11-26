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Новый альбом FROST* выйдет весной
FROST* выпустят новую работу, получившую название "Day And Age", четырнадцатого мая. Он будет доступен на виниле с CD, на двойном CD (второй диск — инструментальные версии) и в цифровом варианте:
"Day And Age"
"Terrestrial"
"Waiting For The Lie"
"The Boy Who Stood Still"
"Island Life"
"Skywards"
"Kill The Orchestra"
"Repeat To Fade"
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