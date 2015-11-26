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Новое видео FROST*
FROST* выпустят новую работу, получившую название "Day And Age", четырнадцатого мая. Он будет доступен на виниле с CD, на двойном CD (второй диск — инструментальные версии) и в цифровом варианте:
"Day And Age"
"Terrestrial"
"Waiting For The Lie"
"The Boy Who Stood Still"
"Island Life"
"Skywards"
"Kill The Orchestra"
"Repeat To Fade"
Видео на "Day And Age" доступно для просмотра ниже.
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Svarg_1349
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