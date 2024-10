сегодня



Новое видео FROST*



"Idiot Box", новое видео группы FROST*, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Life In The Wires, выходящего 18 октября на InsideOutMusic.



CD1:

"Skywaving"

"Life In The Wires, Part 1"

"This House Of Winter"

"The Solid State Orchestra"

"Evaporator"

"Strange World"

"Idiot Box"

"Absent Friends"



CD2:

"School (Introducing The All Seeing Eye)"

"Propergander"

"Sign Of Life"

"Moral And Consequence"

"Life In The Wires, Part 2"

"Starting Fires"







