сегодня



Музыканты NECROPHOBIC и NIFELHEIM в IN APHELION



"Let The Beast Run Wild", новая песня группы IN APHELION, в состав которой входят участники NECROPHOBIC и NIFELHEIM, доступна для прослушивания ниже. Этот демо, которое позволило заключить группе контракт с Edged Circle Productions. Осенью коллектив планирует выпустить первый ЕР, а в конце года — и полноформатную пластинку.







+0 -0



просмотров: 144