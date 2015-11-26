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In Aphelion

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Музыканты NECROPHOBIC и NIFELHEIM в IN APHELION



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"Let The Beast Run Wild", новая песня группы IN APHELION, в состав которой входят участники NECROPHOBIC и NIFELHEIM, доступна для прослушивания ниже. Этот демо, которое позволило заключить группе контракт с Edged Circle Productions. Осенью коллектив планирует выпустить первый ЕР, а в конце года — и полноформатную пластинку.

Members Of NECROPHOBIC And NIFELHEIM Reveal IN APHELION; Sign With Edged Circle, Reveal First Track



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