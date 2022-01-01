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In Aphelion

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Страна
SwedenШвеция
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Новое видео IN APHELION



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"Sorrow, Fire And Hate", новое видео группы IN APHELION, в состав которой входят участники NECROPHOBIC и NIFELHEIM, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Moribund", релиз которого состоялся 11 марта на Edged Circle Productions.

Трек-лист:

"World Serpent (Devourer Of Dreams)"
"Draugr"
"Let The Beast Run Wild"
"Luciferian Age"
"This Night Seems Endless"
"He Who Saw The Abyss"
"Moribund"
"The Origin"
"Sorrow, Fire & Hate"
"Requiem"

IN APHELION Unveil "Sorrow, Fire And Hate" Video




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