Новое видео IN APHELION

"Sorrow, Fire And Hate", новое видео группы IN APHELION, в состав которой входят участники NECROPHOBIC и NIFELHEIM, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Moribund", релиз которого состоялся 11 марта на Edged Circle Productions.
Трек-лист:
"World Serpent (Devourer Of Dreams)"
"Draugr"
"Let The Beast Run Wild"
"Luciferian Age"
"This Night Seems Endless"
"He Who Saw The Abyss"
"Moribund"
"The Origin"
"Sorrow, Fire & Hate"
"Requiem"
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