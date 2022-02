сегодня



Новое видео IN APHELION



"Requiem", новое видео группы IN APHELION, в состав которой входят участники NECROPHOBIC и NIFELHEIM, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Moribund", релиз которого намечен на 11 марта на Edged Circle Productions.



Трек-лист:



"World Serpent (Devourer Of Dreams)"

"Draugr"

"Let The Beast Run Wild"

"Luciferian Age"

"This Night Seems Endless"

"He Who Saw The Abyss"

"Moribund"

"The Origin"

"Sorrow, Fire & Hate"

"Requiem"







+0 -0



просмотров: 172