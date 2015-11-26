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ScreaMachine

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|||| 10 мар 2021

Новое видео SCREAMACHINE



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"The Metal Monster", новое видео группы SCREAMACHINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ScreaMachine", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Demondome"
"The Metal Monster"
"The Human God"
"Darksteel"
"Mistress Of Disaster"
"52Hz"
"Wisdom Of The Ages"
"Silver Fever"
"Dancing With Shadows"
"Scream Machine"

SCREAMACHINE Premier "The Metal Monster" Music Video



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