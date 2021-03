10 мар 2021



Новое видео SCREAMACHINE



"The Metal Monster", новое видео группы SCREAMACHINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "ScreaMachine", выходящего девятого апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Demondome"

"The Metal Monster"

"The Human God"

"Darksteel"

"Mistress Of Disaster"

"52Hz"

"Wisdom Of The Ages"

"Silver Fever"

"Dancing With Shadows"

"Scream Machine"







