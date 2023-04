сегодня



Новое видео SCREAMACHINE



"Church Of The Scream", новое видео SCREAMACHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Church Of The Scream", выход которого намечен на 12 мая.



Трек-лист:



"The Crimson Legacy"

"Church Of The Scream"

"Night Asylum"

"Revenge Walker"

"Met(H)Aldone"

"Flag Of Damnation"

"Occam’s Failure"

"Pest Case Scenario"

"Deflagrator"

"The Epic Of Defeat"







