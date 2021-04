сегодня



Новая песня SCREAMACHINE



"Wisdom Of The Ages", новая песня SCREAMACHINE, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "ScreaMachine", выпущенного девятого апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Demondome"

"The Metal Monster"

"The Human God"

"Darksteel"

"Mistress Of Disaster"

"52Hz"

"Wisdom Of The Ages"

"Silver Fever"

"Dancing With Shadows"

"Scream Machine" https://www.screamachineband.com







