10 мар 2021 : Новое видео STORMRULER



10 мар 2021



Новое видео STORMRULER



"Reign Of The Winged Duke", новое видео группы STORMRULER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Under The Burning Eclipse, выходящего 28 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- 2LP Gatefold Vinyl Black

- Limited DieHard Edition: 2LP Gatefold Vinyl Orange/Black Splatter + Slipmat & Logo Patch (Napalm Mailorder Only - only 200 copies worldwide)

- 2LP Gatefold Transparent Orange (Napalm Mailorder Only - limited to 300 copies worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Shine Of Ivory Horns"

"Reign Of The Winged Duke"

"The March Onto Golden Lands"

"Age Of Steel & Blood"

"Culling Of The Blood Moon"

"Blood Of The Old Wolf"

"Journey To The Unknown"

"Under The Burning Eclipse"

"Prithee, Chosen"

"Of Hollowed Souls & Distant Flames"

"An Empire Of Ash & Dust"

"At The Cliffs Of Azure City"

"Illuminating The Ancient Sky"

"Dawn Of The Eternal Fire"

"A Message From A Foreign King"

"Mark Of The Valkyrie"

"Blood Ritual"

"Fear The Old Blood"

"Fields Of Mortal Shame"







