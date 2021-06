сегодня



Видео с текстом от STORMRULER



STORMRULER опубликовали официальное видео с текстом на песню "At The Cliffs Of Azure City", которая взята из нового альбома "Under The Burning Eclipse", доступного в следующих вариантах:



- CD Digipack

- 2LP Gatefold Vinyl Black

- Limited DieHard Edition: 2LP Gatefold Vinyl Orange/Black Splatter + Slipmat & Logo Patch (Napalm Mailorder Only - only 200 copies worldwide)

- 2LP Gatefold Transparent Orange (Napalm Mailorder Only - limited to 300 copies worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Shine Of Ivory Horns"

"Reign Of The Winged Duke"

"The March Onto Golden Lands"

"Age Of Steel & Blood"

"Culling Of The Blood Moon"

"Blood Of The Old Wolf"

"Journey To The Unknown"

"Under The Burning Eclipse"

"Prithee, Chosen"

"Of Hollowed Souls & Distant Flames"

"An Empire Of Ash & Dust"

"At The Cliffs Of Azure City"

"Illuminating The Ancient Sky"

"Dawn Of The Eternal Fire"

"A Message From A Foreign King"

"Mark Of The Valkyrie"

"Blood Ritual"

"Fear The Old Blood"

"Fields Of Mortal Shame"







