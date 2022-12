сегодня



Демонстрационное видео от STORMRULER



STORMRULER опубликовали видео. в котором Jesse Schobel демонстрирует исполнение нового трека "Upon Frozen Shores". Он взят из нового альбома "Sacred Rites & Black Magick", выпущенного 14 октября на Napalm Records.



Трек-лист:



01 Hymns Of The Slumbering Race

02 Internal Fulmination Of The Grand Deceivers

03 Adrift Dark Halls Of Vinheim

04 To Bear The Twin Faces Of The Dragon

05 In Light Of Paleblood

06 Entranced Within The Moon Presence

07 Invocation Of The Black Sacrament

08 Sacred Rites & Black Magick

09 Oathpact

10 Ten Heralds, Ten Desolations

11 The Waters Of Iolamita

12 In The Shaded Vlasian Forest

13 Amid A Smear Of Crimson Cloud

14 Apparitions Across The Ravencrest

15 Sanguinare Vampiris

16 Upon Frozen Shores

17 Shadow Of The Golden Eagle

18 Along The Appian Way

19 By Winters Long Passed

20 A Malice Dead & Cold







