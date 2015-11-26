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Silver Talon

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Новое видео SILVER TALON



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"As The World Burns", новое видео группы SILVER TALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Decadence And Decay", выходящего 28 мая на CD, кассете и лимитированном виниле.

Трек-лист:

"Deceiver, I Am"
"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)
"As The World Burns"
"Next To The Sun"
"Divine Fury"
"Kill All Kings"
"What Will Be"
"Touch The Void"

SILVER TALON Release



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