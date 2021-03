сегодня



Новое видео SILVER TALON



"As The World Burns", новое видео группы SILVER TALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Decadence And Decay", выходящего 28 мая на CD, кассете и лимитированном виниле.



Трек-лист:



"Deceiver, I Am"

"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)

"As The World Burns"

"Next To The Sun"

"Divine Fury"

"Kill All Kings"

"What Will Be"

"Touch The Void"







просмотров: 119