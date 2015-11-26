7 май 2021



Видео с текстом от SILVER TALON



SILVER TALON опубликовали официальное видео с текстом на песню “Kill All Kings”, которая взята из альбома Decadence And Decay, выходящего двадцать восьмого мая на CD, кассете и виниле:



"Deceiver, I Am"

"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)

"As The World Burns"

"Next To The Sun"

"Divine Fury"

"Kill All Kings"

"What Will Be"

"Touch The Void"

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