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Silver Talon

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|||| 7 май 2021

Видео с текстом от SILVER TALON



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SILVER TALON опубликовали официальное видео с текстом на песню “Kill All Kings”, которая взята из альбома Decadence And Decay, выходящего двадцать восьмого мая на CD, кассете и виниле:

"Deceiver, I Am"
"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)
"As The World Burns"
"Next To The Sun"
"Divine Fury"
"Kill All Kings"
"What Will Be"
"Touch The Void"

SILVER TALON Release "Kill All Kings" Lyric Video



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