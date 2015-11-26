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7 май 2021
Видео с текстом от SILVER TALON
SILVER TALON опубликовали официальное видео с текстом на песню “Kill All Kings”, которая взята из альбома Decadence And Decay, выходящего двадцать восьмого мая на CD, кассете и виниле:
"Deceiver, I Am"
"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)
"As The World Burns"
"Next To The Sun"
"Divine Fury"
"Kill All Kings"
"What Will Be"
"Touch The Void"
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