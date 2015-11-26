|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео SILVER TALON
“Divine Fury”, новое видео группы SILVER TALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Decadence And Decay", выпущенного 28 мая на CD, кассете и лимитированном виниле.
Трек-лист:
"Deceiver, I Am"
"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)
"As The World Burns"
"Next To The Sun"
"Divine Fury"
"Kill All Kings"
"What Will Be"
"Touch The Void"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).