сегодня



Новое видео SILVER TALON



“Divine Fury”, новое видео группы SILVER TALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Decadence And Decay", выпущенного 28 мая на CD, кассете и лимитированном виниле.



Трек-лист:



"Deceiver, I Am"

"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)

"As The World Burns"

"Next To The Sun"

"Divine Fury"

"Kill All Kings"

"What Will Be"

"Touch The Void"







+0 -0



просмотров: 270