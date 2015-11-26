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Silver Talon

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Новое видео SILVER TALON



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“Divine Fury”, новое видео группы SILVER TALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Decadence And Decay", выпущенного 28 мая на CD, кассете и лимитированном виниле.

Трек-лист:

"Deceiver, I Am"
"Resistance 2029" (feat. Andy La Rocque)
"As The World Burns"
"Next To The Sun"
"Divine Fury"
"Kill All Kings"
"What Will Be"
"Touch The Void"

SILVER TALON Debut "Divine Fury" Music Video



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