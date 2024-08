сегодня



Новое видео DARWIN



"The Sun", новое видео группы DARWIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Five Steps On The Sun, выпущенного седьмого июня:



"Soul Police"

"Inside This Zoo"

"Be That Man"

"One Step On The Sun"

"Five Steps On The Sun"

"The Sun"

"Imitation Suede"

"Seasons Of A Life"

"Hulks & Heroes"

"What Do We Know"







