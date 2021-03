сегодня



Новое видео SCAR OF THE SUN



"I Am The Circle", новое видео группы SCAR OF THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего 14 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



-1LP Gatefold Transparent Green + Black Marbled

-1LP Gatefold Black

-Shirt & Digpack Bundle

-CD Digipack

-Full Digital Album



Трек-лист:



"Hydrogen"

"Inertia"

"I Am The Circle"

"Quantum Leap Zero I: Torque Control"

"Quantum Leap Zero II: Transition To Turbulence"

"Oxygen"

"The Fallible Experiment"

"Quantum Leap Zero III: Thrust"

"Singularity Collapse"

"Zenith To Minos"

"Anastasis"







