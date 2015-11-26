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Scar of the Sun

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Новое видео SCAR OF THE SUN



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"Inertia", новое видео группы SCAR OF THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята одноимённого из альбома, выходящего 14 мая на Napalm Records в следующих вариантах:

-1LP Gatefold Transparent Green + Black Marbled
-1LP Gatefold Black
-Shirt & Digpack Bundle
-CD Digipack
-Full Digital Album

Трек-лист:

"Hydrogen"
"Inertia"
"I Am The Circle"
"Quantum Leap Zero I: Torque Control"
"Quantum Leap Zero II: Transition To Turbulence"
"Oxygen"
"The Fallible Experiment"
"Quantum Leap Zero III: Thrust"
"Singularity Collapse"
"Zenith To Minos"
"Anastasis"

SCAR OF THE SUN Release Music Video For Title Track Of Upcoming Inertia Album



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