Новое видео SCAR OF THE SUN



“Quantum Leap Zero II: Transition To Turbulence”, новое видео группы SCAR OF THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята одноимённого из альбома, выходящего 14 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



-1LP Gatefold Transparent Green + Black Marbled

-1LP Gatefold Black

-Shirt & Digpack Bundle

-CD Digipack

-Full Digital Album



Трек-лист:



"Hydrogen"

"Inertia"

"I Am The Circle"

"Quantum Leap Zero I: Torque Control"

"Quantum Leap Zero II: Transition To Turbulence"

"Oxygen"

"The Fallible Experiment"

"Quantum Leap Zero III: Thrust"

"Singularity Collapse"

"Zenith To Minos"

"Anastasis"







