Новая песня CAPRA

"Samuriah Carey", новая песня группы CAPRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Transmission", выходящего 23 апреля на Blacklight Media / Metal Blade Records в следующих вариантах:
- jewelcase-CD
- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)
- yellow w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)
- clear w/ pink and black splatter vinyl (US exclusive)
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