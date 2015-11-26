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Capra

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Новая песня CAPRA



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"Samuriah Carey", новая песня группы CAPRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Transmission", выходящего 23 апреля на Blacklight Media / Metal Blade Records в следующих вариантах:

- jewelcase-CD
- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)
- yellow w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)
- clear w/ pink and black splatter vinyl (US exclusive)

Трек-лист:

“[Exordium]”
“Hollow Doll”
“The Locust Preacher”
“Medusa”
“Torture Ship”
“Paper Tongues”
“Mutt”
“Transfiguration”
“Red Guillotine”
“Deadbeat Assailant”
“Samuriah Carey”

CAPRA - New Single "Samuriah Carey" Streaming



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