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Новая песня CAPRA



"Samuriah Carey", новая песня группы CAPRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Transmission", выходящего 23 апреля на Blacklight Media / Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- yellow w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear w/ pink and black splatter vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



“[Exordium]”

“Hollow Doll”

“The Locust Preacher”

“Medusa”

“Torture Ship”

“Paper Tongues”

“Mutt”

“Transfiguration”

“Red Guillotine”

“Deadbeat Assailant”

“Samuriah Carey”

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