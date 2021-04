26 апр 2021



Новое видео CAPRA



"Medusa", новое видео группы CAPRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Transmission", выпущенного 23 апреля на Blacklight Media / Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- yellow w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear w/ pink and black splatter vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



“[Exordium]”

“Hollow Doll”

“The Locust Preacher”

“Medusa”

“Torture Ship”

“Paper Tongues”

“Mutt”

“Transfiguration”

“Red Guillotine”

“Deadbeat Assailant”

“Samuriah Carey”







