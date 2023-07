21 июл 2023



Новое видео CAPRA



"Tied Up", новое видео группы CAPRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Errors, выходящего шестого октября на Metal Blade Records / Blacklight Media Records.



Трек-лист:



"CHSF"

"Tied Up"

"Silana"

"Trauma Bond"

"Loser"

"Kingslayer"

"Human Commodity"

"Transplant"

"Obligatory Existence"

"Nora (Last Call)"







