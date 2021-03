сегодня



Участники DIMMU BORGIR, JORN, KAMELOT, SOILWORK на альбоме WORLD OF DAMAGE



Норвежская группа WORLD OF DAMAGE, проект гитариста Kjell'a Åge Karlsen'a (Jorn, Chrome Division) aka Mr. Damage, одиннадцатого июня выпустит дебютный альбом "Invoke Determination". В его записи в качестве гостей принимали участие Shagrath (Dimmu Borgir, Chrome Division), Roy Khan (Kamelot, Conception), Björn "Speed" Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra), Maurice Adams (BreeD, Enigma Experience), Chris Clancy (Wearing Scars) и многие другие. Все партии гитар и баса записал Mr. Damage. Партии ударных записывал Aki Viitala из Shot At Dawn. Продюсировал запись Mr. Damage, за сведение и мастеринг отвечал Marius Strand (Chrome Division, The Wretched End, Susperia) в Strand Studio, Осло, Норвегия.



Трек-лист:



"I Will Not Conform" (feat. Maurice Adams & Shagrath)

"Invoke Determination" (feat. Björn «Speed» Strid)

"The Petrol & The Blood" (feat. Bernt Fjellestad)

"Fire Burns My Name" (feat. Björn «Speed» Strid)

"Until The End Of Days" (feat. Chris Clancy)

"Breathe (Little Angel)" (feat. Roy Khan)

"Insanity" (feat. Pål «Athera» Mathiesen)

"Cancel" (feat. Bernt Fjellestad)

"Unleash The Rage" (feat. Thebon)

"Black Moon" (Instrumental)

"Spoke In The Wheel" (feat. Eddie Guz)

"I Will Not Conform" - (Bonus track feat. Maurice Adams, Shagrath & Derek Sherinian)







