Видео с текстом от WORLD OF DAMAGE



WORLD OF DAMAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Breathe (Little Angel)", записанную при участии Roy'я Khan'a (Conception, ex-Kamelot). Этот трек будет включён в выходящий одиннадцатого июня альбом "Invoke Determination".



Трек-лист:



"I Will Not Conform" (feat. Maurice Adams & Shagrath)

"Invoke Determination" (feat. Björn "Speed" Strid)

"The Petrol & The Blood" (feat. Bernt Fjellestad)

"Fire Burns My Name" (feat. Björn «Speed» Strid)

"Until The End Of Days" (feat. Chris Clancy)

"Breathe (Little Angel)" (feat. Roy Khan)

"Insanity" (feat. Pål «Athera» Mathiesen)

"Cancel" (feat. Bernt Fjellestad)

"Unleash The Rage" (feat. Thebon)

"Black Moon" (Instrumental)

"Spoke In The Wheel" (feat. Eddie Guz)

"I Will Not Conform" - (Bonus track feat. Maurice Adams, Shagrath & Derek Sherinian)







