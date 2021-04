сегодня



SHAGRATH в новом сингле WORLD OF DAMAGE



Вокалист DIMMU BROGIR принял участие в записи нового сингла норвежской рок-группы WORLD OF DAMAGE, проекте гитариста Kjell'a Åge Karlsen'a (Jorn, Chrome Division) aka Mr. Damage — тизер "I will Not Conform" доступен ниже.







