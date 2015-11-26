Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 82
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 50
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 40
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 24
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Eminence

*



17 мар 2021 : 		 Новое видео EMINENCE

21 авг 2018 : 		 Новое видео EMINENCE

15 сен 2015 : 		 Новое видео EMINENCE

5 июн 2014 : 		 Новое видео EMINENCE

6 мар 2014 : 		 Концертное видео EMINENCE

31 янв 2014 : 		 Новое видео EMINENCE

4 окт 2013 : 		 Новое видео EMINENCE

16 авг 2013 : 		 Новый альбом EMINENCE доступен для прослушивания

6 авг 2013 : 		 Новая песня EMINENCE

23 июл 2013 : 		 Новая песня EMINENCE

19 июл 2013 : 		 Новая песня EMINENCE

15 июл 2013 : 		 Видео с текстом от EMINENCE

30 июн 2013 : 		 Новая песня EMINENCE

19 май 2013 : 		 Новый альбом EMINENCE выйдет в августе

26 фев 2013 : 		 EMINENCE назвали имя продюсера

21 фев 2013 : 		 Басист SEPULTURA на альбоме EMINENCE

10 сен 2009 : 		 Тизер к новому альбому EMINENCE

25 янв 2006 : 		 EMINENCE меняют планы
| - |

|||| сегодня

Новое видео EMINENCE



*
zoom
*
* *
"Dark Echoes", новое видео группы EMINENCE, в съёмках которого участвовал вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Echoes", выходящего 28 мая.

Трек-лист:

"Dark Echoes"
"Burn It Again"
"B.Y.O.G"
"Wake Up The Blind"
"Into The Ashes"
"The Vanishing"
"Inner Suffering"
"Death Of A Nation"
"The Hologram"
"N3mbers"
"Not Hating, Just Saying"
"Parasite Planet"

EMINENCE Release



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 224

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом