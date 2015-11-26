Новое видео EMINENCE

"Dark Echoes", новое видео группы EMINENCE, в съёмках которого участвовал вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Echoes", выходящего 28 мая.
Трек-лист:
"Dark Echoes"
"Burn It Again"
"B.Y.O.G"
"Wake Up The Blind"
"Into The Ashes"
"The Vanishing"
"Inner Suffering"
"Death Of A Nation"
"The Hologram"
"N3mbers"
"Not Hating, Just Saying"
"Parasite Planet"
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