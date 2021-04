сегодня



Новое видео EMINENCE



"Wake Up The Blind", новое видео группы EMINENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Echoes", выходящего 28 мая на Blood Blast Distribution.



Трек-лист:



"Dark Echoes"

"Burn It Again"

"B.Y.O.G"

"Wake Up The Blind"

"Into The Ashes"

"The Vanishing"

"Inner Suffering"

"Death Of A Nation"

"The Hologram"

"N3mbers"

"Not Hating, Just Saying"

"Parasite Planet"







