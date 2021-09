сегодня



Новое видео EMINENCE



"Inner Suffering", новое видео группы EMINENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Echoes", выпущенного 28 мая на Blood Blast Distribution.



Трек-лист:



"Dark Echoes"

"Burn It Again"

"B.Y.O.G"

"Wake Up The Blind"

"Into The Ashes"

"The Vanishing"

"Inner Suffering"

"Death Of A Nation"

"The Hologram"

"N3mbers"

"Not Hating, Just Saying"

"Parasite Planet"







+0 -0



просмотров: 111