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все новости группы
Secret Rule
Италия
Melodic Metal
http://www.secretrule.it/
Facebook:
https://www.facebook.com/secretruleband
17 мар 2021
:
Новая песня SECRET RULE
5 янв 2021
:
Новый сингл SECRET RULE выйдет зимой
17 авг 2017
:
Новый альбом SECRET RULE выйдет в ноябре
1 дек 2016
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Новое видео SECRET RULE
9 июн 2016
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Новое видео SECRET RULE
24 май 2016
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Обложка и трек-лист нового альбома SECRET RULE
28 окт 2015
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Новая песня
SECRET RULE
"Black Swan", новая песня группы SECRET RULE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mea Culpa, выход которого запланирован на третье июня:
“Blunder”
“A New War”
“Black Swan”
“Born This Way”
“Whore”
“The King Has Fallen”
“Welcome To Hell”
“Lost”
“Mother Earth”
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).