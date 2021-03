сегодня



Новая песня SECRET RULE



"Black Swan", новая песня группы SECRET RULE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mea Culpa, выход которого запланирован на третье июня:



“Blunder”

“A New War”

“Black Swan”

“Born This Way”

“Whore”

“The King Has Fallen”

“Welcome To Hell”

“Lost”

“Mother Earth”







