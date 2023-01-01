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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 39
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
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Secret Rule

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10 ноя 2023 : 		 Новое видео SECRET RULE

21 июн 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

23 май 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

30 апр 2022 : 		 Новое видео SECRET RULE

17 мар 2021 : 		 Новая песня SECRET RULE

5 янв 2021 : 		 Новый сингл SECRET RULE выйдет зимой

17 авг 2017 : 		 Новый альбом SECRET RULE выйдет в ноябре

1 дек 2016 : 		 Новое видео SECRET RULE

9 июн 2016 : 		 Новое видео SECRET RULE

24 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SECRET RULE

28 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик DELAIN в SECRET RULE

24 июн 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

5 фев 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

6 янв 2015 : 		 Новое видео SECRET RULE

26 ноя 2014 : 		 Новое видео SECRET RULE
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|||| 10 ноя 2023

Новое видео SECRET RULE



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"UNInVERSE", новое видео группы SECRET RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома UNInVERSE, релиз которого намечен на 24 ноября.




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