Новое видео SECRET RULE



"Time Zero", новое видео группы SECRET RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома UNInVERSE, выпущенного в ноябре:



"Disorder"

"Equilibrium"

"Shards Of Time"

"Gravity On Us"

"Uninverse"

"I Am"

"Time Zero"

"Multiple Me"

"From Null To Life"

"Black Hole"







