сегодня



Новое видео BUDDERSIDE



“Amber Alert" (featuring Carla Harvey of Butcher Babies), новое видео группы BUDDERSIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Spiritual Violence, выходящего 26 марта на Motörhead Music/Silver Lining Music:



"Wide Awake"

"Zen"

"Amber Alert" (feat. Carla Harvey of Butcher Babies)

"Pardon Me" (feat. Phil Campbell of Motörhead)

"I’m A Man"

"Folsom Prison Blues" (Johnny Cash cover)

"Things We Do" (feat. Musyca Children’s Choir)

"Feels So Good"

"Soul Searches"

"Daygobah"







просмотров: 131