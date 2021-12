сегодня



Новое видео BUDDERSIDE



"Too Far", новое видео группы BUDDERSIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего летом на oneRPM, а продюсером записи выступил Matt Good (Asking Alexandria, Hollywood Undead).







+0 -0



просмотров: 88