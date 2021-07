сегодня



Видео с текстом от BUDDERSIDE



BUDDERSIDE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Things We Do”, которая взята из альбома Spiritual Violence:



"Wide Awake"

"Zen"

"Amber Alert" (feat. Carla Harvey of Butcher Babies)

"Pardon Me" (feat. Phil Campbell of Motörhead)

"I’m A Man"

"Folsom Prison Blues" (Johnny Cash cover)

"Things We Do" (feat. Musyca Children’s Choir)

"Feels So Good"

"Soul Searches"

"Daygobah"







