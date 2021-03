сегодня



Новое видео KARDASHEV



"Snow-Sleep", новое видео группы KARDASHEV, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Baring Of Shadows, выходящего седьмого мая на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- Orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- Twilight purple marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- Orange w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- Peach marbled (US exclusive)

- clear w/ orange and black splatter vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



“A Frame. A Light”

“Snow-Sleep”

“Torchpassing”

“Heartache”

“A Frame. A Light” (Instrumental)

“Snow-Sleep” (Instrumental)

“Torchpassing” (Instrumental)

“Heartache” (Instrumental)







