Новое видео KARDASHEV



“Seed Of The Night”, новое видео KARDASHEV, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Alunea, релиз которого намечен на 25 апреля на Metal Blade Records:



“A Precipice. A Door.”

“Reunion”

“Seed Of The Night”

“Speak Silence” (feat. Genital Shame)

“Truth To Form”

“Edge Of Forever”

“We Could Fold The Stars” (feat. Paweł J.J. Przybysz)

“Below Sun & Soil” http://www.kardashevband.com/







