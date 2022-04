сегодня



Новый альбом KARDASHEV выйдет летом



KARDASHEV выпустят новую работу, получившую название "Liminal Rite", десятого июля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



• Misty Rose Marble (US exclusive)

• Light Gray Marbled (US exclusive)

• Pale Blue Grey Marbled (EU exclusive)

• Crimson Marbled Marbled (EU exclusive - ltd to 300 copies)

• Clear Ochre Brown Marbled (EU exclusive - ltd to 200 copies)

• Pastel Blue Marbled (EU exclusive - ltd to 200 copies)

• Clear Lilac Marbled (EU exclusive - ltd to 200 copies)



Трек-лист:



"The Approaching Of Atonement"

"Silvered Shadows"

"Apparitions In Candlelight"

"Dissever"

"Lavender Calligraphy"

"The Blinding Threshold"

"Compost Grave-Song"

"Cellar Of Ghosts"

"Glass Phantoms"

"A Vagabond's Lament"

"Beyond The Passage Of Embers"







