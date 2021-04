31 мар 2021



WORMWOOD сменили название альбома



WORMWOOD были вынуждены сменить название 'Vita Arkivet' на Arkivet после получения письма от Fonus. Похоронное бюро утверждает, что у них есть права на имя "Vita Arkivet" и готово возбудить судебный иск, чтобы избежать любой возможной путаницы или риска посягательства на их услуги.



Группа знала о похоронноv бюро, но в то же время не допускала варианта, что им не разрешается использовать данный термин для названия их альбома.



«Они утверждали, что это создаст путаницу и нарушит правила их службы". После легальной переписки между обеими сторонами, мы решили просто избежать проблем и поменять название альбома на "Arkivet". Как группа, мы считаем это невероятно смешным, но что мы можем сделать? Мы — андерграундная группа и не можем позволить себе ссориться с юристами дни напролет».



Трек-лист:



"The Archive"

"Overgrowth"

"End Of Message"

"My Northern Heart"

"Ensamheten"

"The Slow Drown"

"The Gentle Touch Of Humanity"







