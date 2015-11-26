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31 мар 2021
WORMWOOD сменили название альбома
WORMWOOD были вынуждены сменить название 'Vita Arkivet' на Arkivet после получения письма от Fonus. Похоронное бюро утверждает, что у них есть права на имя "Vita Arkivet" и готово возбудить судебный иск, чтобы избежать любой возможной путаницы или риска посягательства на их услуги.
Группа знала о похоронноv бюро, но в то же время не допускала варианта, что им не разрешается использовать данный термин для названия их альбома.
«Они утверждали, что это создаст путаницу и нарушит правила их службы". После легальной переписки между обеими сторонами, мы решили просто избежать проблем и поменять название альбома на "Arkivet". Как группа, мы считаем это невероятно смешным, но что мы можем сделать? Мы — андерграундная группа и не можем позволить себе ссориться с юристами дни напролет».
Трек-лист:
"The Archive"
"Overgrowth"
"End Of Message"
"My Northern Heart"
"Ensamheten"
"The Slow Drown"
"The Gentle Touch Of Humanity"
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