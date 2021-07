сегодня



Новое видео WORMWOOD



"The Gentle Touch of Humanity", новое видео группы WORMWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arkivet", выходящего 27 августа на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"The Archive"

"Overgrowth"

"End Of Message"

"My Northern Heart"

"Ensamheten"

"The Slow Drown"

"The Gentle Touch Of Humanity"







