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Wormwood

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Новое видео WORMWOOD



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"The Gentle Touch of Humanity", новое видео группы WORMWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arkivet", выходящего 27 августа на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"The Archive"
"Overgrowth"
"End Of Message"
"My Northern Heart"
"Ensamheten"
"The Slow Drown"
"The Gentle Touch Of Humanity"

WORMWOOD Releases New Music Video вЂњThe Gentle Touch Of HumanityвЂќ



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