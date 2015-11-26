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Новое видео WORMWOOD
"The Gentle Touch of Humanity", новое видео группы WORMWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arkivet", выходящего 27 августа на CD, виниле и в цифровом варианте.
Трек-лист:
"The Archive"
"Overgrowth"
"End Of Message"
"My Northern Heart"
"Ensamheten"
"The Slow Drown"
"The Gentle Touch Of Humanity"
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